Неизвестная улица Горького: её «Живое сердце»

Также на нашем сайте Вы можете посмотреть с чего начиналась улица Горького и что она из себя представляла 100 лет назад.

С чего всё начиналось?

Интерес к этой теме пробудили старые видовые фотографии города Горького, сделанные моим дедушкой Рудольфом Васильевичем Линьковым в конце 1960-х гг. Третий выпуск — «Неизвестная улица Горького. Часть третья: Живое сердце», на сегодняшний день последний, оказался неожиданным для меня самого. В первую очередь потому, что я не собирался изначально отводить небольшому «Кварталу 1833 года» всё своё внимание. Но целый ряд обстоятельств просто не оставил выбора…

1775 год Петропавловское кладбище с церковью появились задолго до самой улицы Горького. Они располагались за городской чертой, рядом с полями и пастбищами. У новой церкви было три названия. Официально она именовалась Петропавловской или Всехсвятской. В народе её называли Полевой. Прямо напротив входа в церковь уцелела единственная могила Петропавловского кладбища. Здесь похоронен наш земляк — гениальный механик-самоучка Иван Петрович Кулибин

Умер Иван Петрович Кулибин в 1818 году. Этот год стал поворотным в судьбе Нижнего Новгорода…

1818 год Именно в 1818 году решилась судьба всемирно известной нижегородской ярмарки — остаться в Нижнем, а не возвращаться на пепелище у Макарьевского монастыря.

Инфраструктура города абсолютно не соответствовала новым торговым требованиям и международному престижу Российской империи. Всё это понял император Николай I и под его руководством разработали и воплотили в жизнь новый грандиозный план. Появился Волжский Откос, благоустроили берег и съезды к нему. Чётко оформилась городская окраина — современные улица Горького, площади Свободы и Горького, а также новые жилые кварталы. К этим кварталам относится и наш участок.

Исторический участок XIX века (Квартал 1833 года). Этот участок ограничивается улицами Горького и Решетниковской, переулками Грибоедова и Гранитным.

На современной карте вы не найдёте переулка Грибоедова. Он соединял Звездинку с улицей Горького и приводил к воротам Петропавловского кладбища. Сейчас на месте переулка находится двор многоквартирного дома.

На углу переулка Грибоедова с улицей Горького стояли напротив друг друга полукаменный дом №139 и шатровая часовня. Она изначально относилась к подворью (представительству) небольшого монастыря в селе Малая Пица. Её снесли в 1969 году.

На дедушкиной фотографии моё внимание привлёк двухэтажный деревянный дом с необычной фигурной крышей. Этот дом до недавнего времени благополучно существовал под номером 137. Вместе с угловым домом №139 он образовывал небольшую усадьбу.

Необычный тупой угол 139 дома — это единственная память об исчезнувшем переулке Грибоедова, на который он выходил.

Рядом стоит ночной клуб — перестроенный кинотеатр «Спутник». Он отгораживает Петропавловскую церковь от улицы Горького.

Саму церковь изуродовали ещё в конце 1930-х гг., когда закрыли и Петропавловское кладбище. Только сейчас восстановили все утраты. От Петропавловского храма получил название ещё один переулок. Он начинался от входа в кладбище и вёл к оврагу. Ныне это переулок Гранитный.

Здесь мы остановимся на трёх постройках. Одна из них совершенно невзрачна. Пострадав от поджога, она производит теперь унылое впечатление.

А ведь это один из немногих домов нашего квартала, заснятый ещё до революции.

Тогда над крыльцом висела большая доска: «Сергеевское городское начальное училище с классами ручного труда, устроенное иждивением попечителя его — потомственного почётного гражданина А. П. Сергеева. Открыто 27 сентября 1897 года».

Следующие за ним два деревянных здания тоже примечательны. Они образуют городскую усадьбу, которая изначально принадлежала диакону Петропавловской церкви Николаю Дмитриевичу Ростовскому — автору первой летописи храма.

Сперва построили главный большой дом №7, а затем — флигель №9. В конце XIX века обе постройки перешли причту, т.е. священникам Петропавловской кладбищенской церкви. В доме №9 некоторое время жил пастырь и краевед Пётр Александрович Альбицкий.

Сейчас Гранитный переулок упирается в Решетниковскую улицу. В XIX веке на её месте был овраг. В народе его называли Акулининой слободой, попросту Акулинкой.

На углу бывшего оврага с улицей Горького сохранилось самое красивое здание квартала — дом с роскошной резьбой, принадлежавший купцу Фёдору Тихоновичу Столярову.

Этот дом можно увидеть на снимках разных лет, и, к сожалению, постепенно дом терял свои привлекательные особенности.

По соседству с домом Столярова стоит самое значимое здание всего квартала — дом №127. К сожалению, неизвестна точная дата его постройки.

В конце XIX века — это здание принадлежало купцу Виктору Феофилактовичу Пятову, который сдавал его семьям своих сестёр. Екатерина Морошкина занимала первый этаж, Людмила Невзорова — второй. В семье Невзоровых три дочери стали революционерками. Они активно сотрудничали с Владимиром Ильичом Лениным — будущим основателем Советского Союза. Поэтому в 1900 году Ленин проводил важное совещание с нижегородскими единомышленниками по поводу издания первой общерусской революционной газеты «Искра».

Впоследствии здесь повесили памятную доску, на втором этаже открыли мемориальный музей. Само здание взяли на государственную охрану как памятник общероссийского значения. А вот в начале «лихих 90-х» музей стал посвящаться нижегородской интеллигенции.

1896 год и его последствия.

Мы бегло узнали об основных зданиях нашего исторического участка. Но в его судьбе важную роль сыграл и 1896 год. Именно тогда, 120 лет назад, в нашем городе появился трамвай.

В 1901 году продлили ветку от Большой Покровки до площади Горького. Здесь рельсы поворачивали на улицу Горького и дальше шли до площади Свободы и упирались в исчезнувший Короткий переулок.

В 1927 году появляется полноценное трамвайное кольцо. Новые рельсы протянулись по улицам Пискунова, Большой Печёрской, Сенной площади и части улицы Белинского.

Через 10 лет кольцо расширилось — перенесли пути с Большой Покровки на Ильинку, улицу Добролюбова. Появилось разворотное кольцо на Чёрном пруду.

Нынешний вариант городского кольца сложился после Великой Отечественной войны.

В 1947 году рельсы перенесли с улицы Горького на параллельную ей улицу Белинского.

Изменилась и прилегающая территория улицы Горького, например, сквер на улице Решетниковской.

В 80-е годы ХХ века смотрели друг на друга новые, только что построенные краснокирпичные высотки и старенький квартал XIX века. Уже тогда на него покушались. Успели снести несколько домов у кинотеатра «Спутник» для прокладывания новой никак неоправданной транспортной магистрали. Дорогу так и не сделали.

В конце 80-х годов здесь всерьёз планировалось построить станцию метро «Горьковская».

В начале «лихих 90-х» рухнули прежние идеологические догмы, и квартал снова стал уязвимым. Стройка вокруг него продолжалась. В середине 1990-х годов возвели Диагностический центр.

Квартал 1833 года: утраченное, но не забытое.

У многих возник вопрос: а откуда взялся 1833 год? Оказывается, именно в документах этого времени впервые упоминается наш участок — тогда ещё «пустопорожняя земля», выделенная для строительства пяти городских усадеб. Они начали появляться в самом начале 1840-х гг., в первую очередь, на Полевой улице — ныне улице Горького. Но большинство зданий квартала относится к 1870-1890 гг.

Именно на разрушенном участке квартала долгое время сохранялись самые первые строения — небольшие, с тремя окнами по фасаду, типовые для своего времени и предназначенные для небогатых владельцев.

Следующие дома 137 и 139, как мы помним, тоже составляли отдельную усадьбу. Однако во дворе 137-го дома стоял самостоятельный двухэтажный особняк 137 А. Он был типичным для конца XIX века.

А сейчас мы переходим к Грибоедовскому переулку, ныне утраченному. Первоначально он именовался Всехсвятским. Здесь до недавнего времени стоял небольшой дом, который тоже был одним из старейших в квартале.

Насколько мне известно, до недавнего времени это здание было единственной уцелевшей деревянной начальной дореволюционной школой в историческом центре Нижнего Новгорода. К сожалению, в настоящее время его также снесли.

Наше знакомство с улицей Горького не заканчивается и после этой масштабной экскурсии — это ещё далеко не конец цикла. Следующие две части планирую посвятить представителям нижегородской интеллигенции, живших на улице Горького и ближайших окрестностях, площади Горького и Звездинке. А также обязательно подготовлю обобщающий фильм на основе старой карты города 1893 года.