Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148 

СМИ стали известны результаты анализов керосина, которым 11 февраля заправили рухнувший в Подмосковье самолет Ан-148. Сведения предоставил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.
По его словам, топливо соответствовало всем требованиями, по которым ориентируются представители авиации.
«Причина катастрофы — не в авиационном керосине, мы изначально об этом и говорили. После Пензы самолет летал до Москвы, до Саратова, из Саратова до Москвы — все было нормально», — сообщил Юрий Осколов ИА «Пенза-Пресс».
Напомним о событиях февраля. Ведь именно в Пензе лайнер заправляли в последний раз. Он упал через несколько минут после взлета 11 февраля. В результате не смог спастись 71 человек.