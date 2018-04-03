Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148

Юрий Осколков. СМИ стали известны результаты анализов керосина, которым 11 февраля заправили рухнувший в Подмосковье самолет Ан-148. Сведения предоставил директор аэропорта Пензы

По его словам, топливо соответствовало всем требованиями, по которым ориентируются представители авиации.

«Причина катастрофы — не в авиационном керосине, мы изначально об этом и говорили. После Пензы самолет летал до Москвы , до Саратова , из Саратова до Москвы — все было нормально», — сообщил Юрий Осколов ИА «Пенза-Пресс».

Напомним о событиях февраля. Ведь именно в Пензе лайнер заправляли в последний раз. Он упал через несколько минут после взлета 11 февраля. В результате не смог спастись 71 человек.