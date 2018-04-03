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Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148
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Обнародованы результаты анализов керосина, которым заправили в Пензе упавший Ан-148 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
СМИ стали известны результаты анализов керосина, которым 11 февраля заправили рухнувший в Подмосковье самолет Ан-148. Сведения предоставил директор аэропорта Пензы Юрий Осколков.
По его словам, топливо соответствовало всем требованиями, по которым ориентируются представители авиации.
«Причина катастрофы — не в авиационном керосине, мы изначально об этом и говорили. После Пензы самолет летал до Москвы, до Саратова, из Саратова до Москвы — все было нормально», — сообщил Юрий Осколов ИА «Пенза-Пресс».
Напомним о событиях февраля. Ведь именно в Пензе лайнер заправляли в последний раз. Он упал через несколько минут после взлета 11 февраля. В результате не смог спастись 71 человек.
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