В Лос-Анджелесе 13-летний подросток выжил, проведя более 12 часов в канализации

Спасательные службы Лос-Анджелеса извлекли из канализации подростка, который провалился туда во время пикника, устроенного его семьей в воскресенье по случаю Пасхи в местном парке.

13-летний Джесси Эрнандес прыгал на деревянной доске, закрывавшей вход в канализацию, когда внезапно та треснула под ним, и он сорвался вниз. Тинейджер пролетел восемь метров, прежде чем упал в стремительный поток сточных вод, сообщает AP.

Очевидцами ЧП стали другие дети, которые сообщили о произошедшем взрослым. Те вызвали на место спасателей, которые незамедлительно приступили к поискам ребенка. Для этого они использовали две видеокамеры, которые опустили в канализационные трубы.

Изображение из них передавалось наверх. Таким образом удалось обнаружить следы рук мальчика на одной из стен трубы. Спасательная команда немедленно направилась в этот район. Они открыли канализационный люк и обнаружили подростка. Он находился на глубине трех метров и звал на помощь.

Спасатели помогли мальчику выбраться из трубы, опустив ему веревку. После этого его доставили в больницу, а затем передали родителям.

Операция по спасению продолжалась всю ночь с воскресенья на понедельник, 2 апреля. В ней приняли участие 100 человек — представителей различных служб, включая пожарных, сообщает местный пожарный департамент в Twitter

После 12-ти часов поиска подростка удалось найти. Он находился приблизительно в 1,5 км от того места, где его видели в последний раз. В ходе поисков спасатели исследовали более 730 метров канализационных труб.

Видеокадры спасательной операции опубликовал местный телеканал. Также о спасении ребенка сообщил в Twitter мэр города Джеф Горелл.

Earlier tonight, the LA Mayor's Crisis Response Team was deployed to support the terrified mother & family members of Jesse Hernandez. Sending prayers all through the night for Jesse's safe return. ?#GriffithParkRescue pic.twitter.com/eZDROVEMIm

— Jeff Gorell (@JeffGorell) April 2, 2018

Власти Лос-Анджелема назвали спасение подростка чудом. По словам спасателей, шансы человека упасть в такую трубу и выжить крайне невелики. «Шансы были не в его пользу», — заявил журналистам представитель отдела пожарной охраны Лос-Анджелеса Брайан Хамфри.

Он напомнил, что помимо холода и быстрого течения, в канализации есть проблемы с чистым воздухом, пригодным для того, чтобы дышать. По его мнению, подростку удалось найти «карман» с таким воздухом и продержаться в нем до того, как его спасли.

Сам мальчик описал свои злоключения под землей так: «Было тихо. Я мог слышать только звук текущей воды, но ничего не видел, так как было темно». Подросток также рассказал, что «молился, чтобы не погибнуть».