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Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключении из обращения сберкнижек на предъявителя
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Госдума приняла во втором чтении законопроект об исключении из обращения сберкнижек на предъявителя 

Агентство «Москва» 1 час назад
Нижняя палата парламента в ходе заседания приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на регулирование операций кредитных организаций со сберегательными и депозитными сертификатами, в том числе исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя.
«Законопроектом предусматривается исключение из обращения сберегательных книжек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Данная мера направлена на повышение эффективности антикоррупционного законодательства и согласуется с рекомендациями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Financial Action Task Force, FATF — прим. Агентства «Москва») в части применения мер по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке.
Документ дополняет законодательство нормами о сберегательных и депозитных сертификатах, которые будут являться именными ценными бумагами. «Они могут стать привлекательной формой размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний, а также источником формирования устойчивой части пассивов банков», — поясняют авторы.
Держателями сберегательных сертификатов могут быть только физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, депозитных сертификатов — лишь юридические лица.
Законопроектом допускается возможность выдачи банком сберегательных (депозитных) сертификатов с условием отказа вкладчика от права на получение вклада по первому требованию. Кредитная организация, выдавшая такие сертификаты, будет вести их учет и переход прав на них. Это позволит идентифицировать не только лицо, которому был выдан сертификат, и предъявителя сертификата к погашению, но и иных лиц, участвующих в его обороте.
Как отмечают авторы, отличие выпусков сберегательных (депозитных) сертификатов от иных ценных бумаг состоит в том, что их выпуск осуществляется кредитной организацией в рамках зарегистрированных Банком России отдельных условий, но с возможностью определения отдельно для каждого держателя сертификата непосредственно при его выдаче срока востребования, а также размера (дохода) по данному сертификату, исходя из суммы вклада (депозита) и срока его востребования.
Ко второму чтению данного законопроекта поступили поправки, согласно которым детализируются полномочия Банка России в части регистрации условий выдачи сберегательных и депозитных сертификатов или отказа в такой регистрации, а также предусматривается обязанность кредитной организации, выдавшей сертификат, по требованию его владельца предоставить ему выписку или иной документ, подтверждающий внесение записи о его праве на сертификат в систему учета кредитной организации.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2018 г.
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