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Работы по озеленению и ремонту дорог в ЦАО Омска начнутся в апреле
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Работы по озеленению и ремонту дорог в ЦАО Омска начнутся в апреле 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Работы по озеленению и санитарной очистке территории Центрального округа пройдут в два этапа. С 16 апреля по 1 мая коммунальщики уберут территорию и вывезут мусор, а с 1 мая по 1 июня высадят саженцы деревьев и кустарников, рассаду цветов.
«Работы по озеленению территории Центрального округа в 2018 году будут направлены на реализацию общегородской концепции развития территории согласно модели «Город-сад» и плана работ по благоустройству территории округа», — сообщил начальник отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа Андрей Резниченко.
Также в преддверии Дня Победы отремонтируют улицы, носящие имена Героев Великой Отечественной войны. Всего в Центральном округе отремонтируют 89 магистралей.
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