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Жителей района приглашают на общегородские субботники
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Жителей района приглашают на общегородские субботники 

Управа района Якиманка 38 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
В 2018 году общегородские субботники пройдут в Центральном административном округе 14 и 21 апреля. Жителей района Якиманка приглашают помочь в уборке территорий Парка Горького и сквера на улице Академика Петровского.
По сообщению пресс-службы ЦАО, специалисты управляющих организаций проведут обрезку деревьев, промоют цоколи и фасады зданий, прогребут газоны от мусора и прошлогодней листвы, покрасят урны, ограждения и другие объекты.
Уточняется, что уборка в Парке Горького назначена на 14 апреля, а в сквере Академика Петровского на 21 апреля. Для проведения работ жителям выдадут все необходимые инструменты, перчатки и мешки для мусора.
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