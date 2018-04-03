Жителей района приглашают на общегородские субботники

В 2018 году общегородские субботники пройдут в Центральном административном округе 14 и 21 апреля. Жителей района Якиманка приглашают помочь в уборке территорий Парка Горького и сквера на улице Академика Петровского.

По сообщению пресс-службы ЦАО, специалисты управляющих организаций проведут обрезку деревьев, промоют цоколи и фасады зданий, прогребут газоны от мусора и прошлогодней листвы, покрасят урны, ограждения и другие объекты.

Уточняется, что уборка в Парке Горького назначена на 14 апреля, а в сквере Академика Петровского на 21 апреля. Для проведения работ жителям выдадут все необходимые инструменты, перчатки и мешки для мусора.