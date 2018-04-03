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Законопроект об усилении контроля за эксплуатацией лифтов и эскалаторов прошел второе чтение в Госдуме
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Законопроект об усилении контроля за эксплуатацией лифтов и эскалаторов прошел второе чтение в Госдуме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Нижняя палата парламента приняла во втором чтении правительственный законопроект, который обязывает организации, осуществляющие эксплуатацию лифтов, подъемных платформ для инвалидов и пассажирских конвейеров, информировать органы государственного контроля о начале данной деятельности. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
«Лица, осуществляющие монтаж, демонтаж, эксплуатацию (обслуживание и ремонт) лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, кроме эскалаторов в метрополитенах, обязаны в течение шести месяцев после дня вступления в силу настоящего федерального закона уведомить соответствующий уполномоченный орган РФ по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов», — говорится в тексте законопроекта.
В настоящий момент в законе существует перечень видов деятельности, требующих уведомления, но вышеупомянутая категория опасных объектов в него не входила. Ожидается, что предлагаемый механизм позволит решить вопрос контроля за организациями, эксплуатирующими опасные объекты, без существенной нагрузки на должностных лиц надзорных органов.
Согласно поправкам ко второму чтению, в законопроекте меняется срок вступления закона в силу. В случае принятия данный закон вступит в силу с 1 сентября 2018 г.
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