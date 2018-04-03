«Метровагонмаш» начал обслуживать в электродепо «Планерное» подвижной состав фиолетовой ветки метро

ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг» ) начало обслуживание подвижного состава Московского метрополитена в электродепо «Планерное», в котором базируются поезда, работающие на Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям холдинга.

«ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») с 1 апреля начало обслуживание подвижного состава Московского метрополитена в электродепо «Планерное», в котором базируются поезда, работающие на Таганско-Краснопресненской линии метро. В депо будет осуществляться эксплуатационное и техническое обслуживание вагонов «Москва» (серия 81-765/766/767). На сегодняшний день в электродепо эксплуатируется один состав новой серии; до конца 2018 г. будут введены в эксплуатацию еще 26 поездов. Полностью «Планерное» будет укомплектовано до конца 2019 г. Таким образом, на обслуживание поступят 43 состава (344 вагона) серии «Москва», — сообщили в дирекции.

В холдинге отметили, что завод на протяжении последних четырех лет расширяет практику фирменного сервисного обслуживания вагонов по контракту жизненного цикла.

«Центр в депо «Планерное» стал седьмым — аналогичные подразделения уже работают в депо «Новогиреево», «Владыкино», «Выхино», «Свиблово», «Варшавское» и «Измайлово». На обслуживании в шести уже работающих центрах находятся 1 тыс. 312 вагонов серии 81-760/761 и 344 вагонов серии 81-765/766/767. Штатная численность фирменной сервисной службы насчитывает порядка 1,3 тыс. человек — это высокопрофессиональные специалисты, которые регулярно повышают свою техническую квалификацию, обмениваются опытом с работниками зарубежных компаний, внедряют новые технические процессы», — заключили в дирекции.