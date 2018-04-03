«Метровагонмаш» начал обслуживать поезда «Москва» в электродепо «Планерное»

Компания «Метровагонмаш» ( Мытищи ), занимающаяся разработкой и производством метропоездов, с 1 апреля приступила к обслуживанию поездов «Москва» в электродепо «Планерное» Московского метрополитена, всего к 2020 году в «Планерном» будет обслуживаться 43 таких состава, говорится в сообщении пресс-службы АО «Трансмашхолдинг»

«ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») с 1 апреля начало обслуживание подвижного состава Московского метрополитена в электродепо «Планерное», в котором базируются поезда, работающие на Таганско-Краснопресненской линии метро. В депо будет осуществляться эксплуатационное и техническое обслуживание вагонов «Москва» (серия 81-765/766/767)», — отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в электродепо «Планерное» эксплуатируется один состав новой серии, а до конца 2018 года будут введены в эксплуатацию еще 26 поездов. Полностью «Планерное» будет укомплектовано до конца 2019 года. Таким образом, на обслуживание поступят 43 состава (344 вагона) серии «Москва».

«Завод на протяжении последних четырех лет расширяет успешную практику фирменного сервисного обслуживания вагонов по контракту жизненного цикла. Центр в депо «Планерное» стал седьмым, аналогичные подразделения уже работают в депо «Новогиреево», «Владыкино», «Выхино», «Свиблово», «Варшавское» и «Измайлово», — поясняется в сообщении.

На обслуживании в шести центрах находятся 1312 вагонов серии 81-760/761 и 344 вагона серии 81-765/766/767. Штатная численность фирменной сервисной службы насчитывает порядка 1,3 тысячи человек — это высокопрофессиональные специалисты, которые регулярно повышают свою техническую квалификацию, обмениваются опытом с работниками зарубежных компаний, внедряют новые технические процессы.

«Практика показывает, что сервисное обслуживание вагонов силами производителя позволяет повысить коэффициент технической готовности парка; при этом затраты эксплуатанта снижаются. Постоянное участие производителя вагонов метро в процессе обслуживания и ремонта позволяет эффективно и быстро внедрять необходимые изменения, повышающие уровень комфорта пассажиров и безопасность», — заключается в сообщении.