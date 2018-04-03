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Более 750 добровольцев в Коми хотят получить личные книжки волонтера
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Более 750 добровольцев в Коми хотят получить личные книжки волонтера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Республике Коми завершился прием заявок на получение личных книжек волонтера, сообщается на сайте Ассоциации волонтерских центров.
В рамках первой волны поступило более 750 заявок на выдачу волонтерских книжек от 17 муниципалитетов региона, высших учебных заведений и «серебряных» волонтеров.
С 3 апреля добровольцы «Доброштаба» Республики Коми приступят к оформлению бумажных книжек волонтера, для того чтобы в муниципальных образованиях региона добровольческие объединения смогли провести церемонии их торжественного вручения в рамках всероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра».
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