Почему ключи от входа в храм Гроба Господня хранятся у мусульман

Храм Гроба Господня (или храм Воскресения Христова) в Иерусалиме является одной из главных христианских святынь, которая по преданию была построена на месте распятия, погребения и воскрешения Иисуса Христа . Сегодня храм официально используется шестью церквями: Римско-католической, Греческой православной, Армянской апостольской, Сирийской православной, Эфиопской православной и Коптской православной. Но ключи от входа в храм хранятся у представителей двух мусульманских семей (аль-Хусейни и Нусейбе), которые испокон веков охраняли святыню от различных бед.

Сохранение храма

По словам Ваджиха Нусейбе, открывающего врата с 1975 г., представители его рода выполняли эти обязанности с 638 г., когда священный город был покорён сподвижником пророка Мухаммеда халифом Умаром ибн Аль-Хаттабом, который лично обещал патриарху Софронию сохранить христианские святыни в целости и сохранности. Тогда ключи от главной христианской святыни были переданы Убайде ибн аль-Самиту, от которого и пошёл род Нусейбе.

Арабский период в целом был отмечен веротерпимостью по отношению к представителям других религий, проживавших в Иерусалиме и к их святыням. Ситуация изменилась в конце X в., когда на престол вступил халиф Аль-Хаким, прозванный также «безумным». Будучи сыном христианки, он, однако, не отличался веротерпимостью ни к христианам, ни в иудеям, ни даже к мусульманам-суннитам. В 1009 г. Аль-Хаким приказал разрушить храм Гроба Господня. Частично он был восстановлен в середине XI в. при поддержке византийского императора Константина Мономаха, а затем достроен крестоносцами в эпоху Иерусалимского королевства.

Удивительно, но и сами крестоносцы, целью которых было освобождение святого города от арабов, нанесли значительный урон Иерусалиму после его взятия в 1099 г. Как указывает Татьяна Носенко, ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин Института Востоковедения РАН , крестоносцы не только жестоко расправлялись с жителями города («безбожными сарацинами»), но и разграбляли церковное имущество. Так, например, один из предводителей похода Танкред Тарийский был пойман на краже золотых светильников из часовни Голгофы.

В 1187 г. египетский султан Саладин отвоевал Иерусалим у крестоносцев. Султан хотел избежать трагедии 1009 г. Именно Саладин передал ключи от врат храма на хранение семье аль-Хусейни, выходцем из которой и является один из нынешних хранителей Джудех аль-Хусейни. Сегодня можно сказать, что цель Саладина была достигнута, ведь храм дошёл до наших дней практически в неизменном виде.

Спор о святынях

Одной из причин, по которой ключи от храма хранятся у мусульман, является и многовековое соперничество различных конфессий за управление святыней. Ещё во времена Иерусалимского королевства верующие пытались поделить внутреннее пространство, а столкновения могли происходить и в ночное время. Тогда было принято решение закрывать храм на ночь. Эта обязанность и была возложена на мусульманских держателей ключей.

Однако споры между церквями продолжали регулярно вспыхивать на протяжении последующих веков. Определённый статус-кво был достигнут в 1757 г. с принятием султаном Осамном III фирмана, разделившего святыни храма между христианскими конфессиями.

Наиболее известный конфликт за покровительство над палестинским святыням разразился в конце 1840-х гг. между православным и католическим духовенством. В 1853 г. требование России предоставить ей право покровительства над святынями послужило поводом для начала Крымской войны. Современное разделение храма основано на султанском фирмане 1852 г., который фактически подтвердил статус-кво 1757 г.

Символом статуса-кво сегодня является лестница на фасаде храма. В связи с тем, что представители церквей, управляющих храмом, не могут ничего менять без общего согласия, сохранение лестницы является свидетельством соблюдения этого запрета.

Долгожданное согласие?

Несмотря на то, что решение султана сняло определённую напряжённость вокруг управления храмом, и в наши дни происходят потасовки между представителями трёх церквей (Римско-католической, Греческой и Армянской). В 2008 г. спор между греческим и армянским монахами, вспыхнувший во время проведения армянской службы, перерос в рукопашный бой. Соперничество между конфессиями проявлялось и в таких вопросах, как реставрация храма.

Однако недавно произошло событие, которое вынудило три конфессии, управляющие храмом Воскресения Христова, объединиться в единый фронт. Власти Иерусалима потребовали священнослужителей оплатить налог на имущество, выставив им счёт почти на 200 миллионов долларов. В конце февраля 2018 г. хранители ключей в знак протеста закрыли двери храма, после того как представители управляющих церквей достигли соответствующей договорённости.