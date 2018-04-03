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ФАС перенесла на 10 апреля дело Tele2 о поддержании монопольно высоких цен в национальном роуминге
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ФАС перенесла на 10 апреля дело Tele2 о поддержании монопольно высоких цен в национальном роуминге 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на 10 апреля рассмотрение дела о поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге в отношении Tele2 после ходатайства компании. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Отложили (расмотрение дела — прим. Агентства «Москва») на 10 апреля по ходатайству компании», — сообщили в пресс-службе.
ФАС России официально возбудила дела в отношении операторов «большой четверки» («Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мегафон», МТС, Tele2) 3 августа 2017 г. по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона «О защите конкуренции». Ранее антимонопольное ведомство провело оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установило, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.
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