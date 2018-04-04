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МЦК будет работать до двух часов ночи на Пасху
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МЦК будет работать до двух часов ночи на Пасху 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Московское центральное кольцо (МЦК) в Пасхальную ночь, с 7 по 8 апреля, будет курсировать до двух часов ночи для удобства пассажиров, сообщили в среду в пресс-службе МЦК.
"Для удобства пассажиров в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут", — говорится в сообщении официального Telegram-канала МЦК.
Как уточнили в пресс-службе, последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2.03 мск и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с Андроновки в 1.51 мск и доедет до Панфиловской.
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