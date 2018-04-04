МЦК будет работать до двух часов ночи на Пасху

МОСКВА , 4 апр — РИА Новости . Московское центральное кольцо (МЦК) в Пасхальную ночь, с 7 по 8 апреля, будет курсировать до двух часов ночи для удобства пассажиров, сообщили в среду в пресс-службе МЦК.

"Для удобства пассажиров в ночь на 8 апреля мы продлеваем режим работы кольца на один час. «Ласточки» будут курсировать до 2 часов ночи, время ожидания поезда составит до 10 минут", — говорится в сообщении официального Telegram-канала МЦК.

Как уточнили в пресс-службе, последний поезд против часовой стрелки отправится со станции Андроновка в 2.03 мск и доедет до Балтийской. По часовой стрелке последняя «Ласточка» отправится с Андроновки в 1.51 мск и доедет до Панфиловской.