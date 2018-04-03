Белгородским инноваторам помогут найти инвесторов

Расправить крылья

— Мы презентовали себя примерно месяц назад, и я рад, что наш проект нашел отклик и в органах власти, и в бизнес-сообществе, — рассказал он. — Сегодня для стартапов нет границ: мы планируем привлекать бизнес-ангелов из разных регионов Российской Федерации , также есть контакты с бизнесменами из Канады Англии . Они готовы профинансировать достойные инновационные проекты.

Первый заместитель начальника регионального департамента экономразвития Ирина Корнейчук подчеркивает, что сейчас у белгородских инноваторов очень много идей. И движение стартапов для области не ново.

— Оно зарождалось в 2008 году, когда минэкономразвития стало выделять по 500 тысяч рублей на создание инновационных предприятий, — напомнила она. — В 2009 году вышел федеральный закон о том, что инициировать их могут в вузах. И вот за это время было создано порядка 134 предприятий на основе тех идей, на которые выделялись гранты. Практика подтверждает, что эти средства давались не зря. Известные белгородские компании выросли как раз из таких МИП. Однако если учесть все сложности на этом пути, то, можно сказать, что, как правило, есть деньги на разработку, опытные образцы. А дальше нужно идти в промышленное производство, необходимо лицензирование, аккредитация. И на это зачастую нет средств.

С другой стороны, бизнес-сообщество, у которого за плечами уже есть огромный опыт, а главное — нерастраченный капитал, стремится инвестировать во что-то новое и необычное. Как говорят сами предприниматели, в то, что «выстрелит».

— Ангельские инвестиции — интересное занятие, — считает Александр Щеглов, опровергая мнение, что такие вложения делают лишь те, кому просто некуда деть деньги. — Это возможность прикоснуться к мировым инновациям. Ведь все мы понимаем, что такие известные компании, как Google и Facebook, тоже когда-то были стартапами, поддержанными бизнес-ангелами.

Достанут из кармана

Ирина Корнейчук отмечает, что объединение бизнес-ангелов нужно для того, чтобы в один проект могли вложить средства сразу несколько человек.

— Это мировой опыт, — подчеркивает она. — Главное отличие бизнес-ангела от фондов в том, что средства не аккумулируются на каком-либо счете. В этой ситуации каждый, так сказать, достает из кармана столько, сколько он посчитает нужным. Это его инициатива, желание и риски.

Александр Щеглов добавляет, что решиться на инвестиции даже не в новый бизнес, а просто в идею сложно.

80-90 процентов бизнес-ангелов заявляют о своей готовности вкладывать деньги в IT-разработки

— Нужна экспертиза, — уточняет он. — И у нас есть представители разных отраслей: сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения. Люди с личным предпринимательским опытом, которые понимают, какие идеи стоит поддерживать.

Сейчас чаще всего ангельские инвестиции идут в IT-отрасль. Региону в принципе выгодно развитие этой сферы. Для этого областные власти ввели льготы и преференции. Ирина Корнейчук утверждает, что эффект от снижения налоговых ставок для IT-компаний уже ощутим.

— Сейчас, по сути, они платят только НДФЛ, — отмечает она. — За то время, что закон работает — а это чуть больше года, — число компаний, которые перевели своих сотрудников из серой зоны, стало больше. Людям просто выгодно работать без таких схем.

— На любых инвестфорумах 80-90 процентов бизнес-ангелов заявляют о своей готовности вкладывать деньги именно в IT, ведь любую гипотезу в этой сфере можно легко проверить, — объясняет начальник регионального управления информационных технологий и связи Евгений Мирошников. — Не надо «создавать Facebook», можно просто протестировать какой-то сервис на небольшой группе — и сразу понять, работает он или нет, стоит в него инвестировать или лучше выбрать что-то получше. А в других отраслях нужны годы исследований. Надо создавать промышленные линии, а результат, как правило, небыстрый. Здесь же инвесторы сразу видят, когда вернутся их средства. И зачастую достаточно ста тысяч долларов, чтобы это проверить.

Пока что сфер приложения сил не так уж и много. Помимо IТ, бизнес-ангелы готовы развивать рынок финансовых технологий, медицину, робототехнику.

— Но эти тенденции могут измениться, — признает Александр Щеглов. — Белгородская область — по преимуществу аграрный регион, и обычно бизнес-ангелы не так уж внимательно оценивают эту отрасль. Но я думаю, что и здесь есть большой потенциал. Кто знает, может, мы покажем миру новый тренд.

Парадокс веры

Как правило, бизнес-ангел может вложить капитал в два десятка проектов и при этом понимать, что «выстрелит» из них только один-два. Но именно они покроют все предыдущие затраты. Так что рискнуть стоит.

— Есть такая формула, которая была выработана еще в советское время, — говорит Ирина Корнейчук. — Из сотни идей десять могут стать основой для опытно-технического образца, а из этих десяти только одна «дорастет» до реального предприятия.

Такое соотношение, конечно, не устраивает самих инноваторов. Ведь каждому хочется совершить революцию в мире науки и техники. Эксперты уверены, что порой именно это и мешает начинающим предпринимателям от науки продвинуться.

— Если говорить об IT-отрасли, стоит отметить, что реализация стартапов в этой сфере наталкивается на серьезную проблему. Молодые ребята что-то придумали, у них есть идея, и они уверены, что она может быть монетизирована, — говорит Евгений Мирошников. — Что происходит дальше? Они стараются эту идею от всех спрятать, скрыть. И самостоятельно с большим трудом пытаются довести ее до воплощения: всячески «упаковывают»… Но в итоге их продукт оказываются просто не нужен рынку. А ведь на «упаковку» уже ушло время, и его не вернуть. Еще одна ошибка таких предпринимателей — в нежелании трансформировать идею, изменять ее. Ведь бизнес-ангелы вкладывают деньги не столько в идею, сколько в команду, которая ее заявила. И зачастую от первоначальной идеи ничего и не остается, когда люди начинают работать вместе. В результате все добиваются успеха, в том числе и финансового. Но многие стартаперы этого не понимают — отсюда и ошибки, и провалы.