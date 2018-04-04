Жители СВАО определили на голосовании породы деревьев и кустарников для озеленения округа 

В СВАО этой весной будут высажены более 12 тысяч деревьев и кустарников. Адреса, где именно будет проводиться озеленение, были выбраны жителями округа решили с помощью голосования на портале «Активный гражданин».
Пользователи определили, что в апреле—мае деревья и кустарники высадят на территориях 25 объектов социальной сферы, также озеленят 200 дворовых территориях.
Отметим, что также на голосование был вынесен вопрос и породах деревьев и кустарников. Жители СВАО предпочли, чтобы в округе высаживали дубы, рябины, липы, клены и ясени. Согласно результатам голосования, во дворах также будут высажены сирень, кизильник, спирею, снежноягодник, боярышник.
Заявки на озеленение дворов на 2019 год принимаются управы районов города Москвы или путем голосования на портале «Активный гражданин».