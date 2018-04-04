Жители СВАО определили на голосовании породы деревьев и кустарников для озеленения округа

В СВАО этой весной будут высажены более 12 тысяч деревьев и кустарников. Адреса, где именно будет проводиться озеленение, были выбраны жителями округа решили с помощью голосования на портале «Активный гражданин».

Пользователи определили, что в апреле—мае деревья и кустарники высадят на территориях 25 объектов социальной сферы, также озеленят 200 дворовых территориях.

Отметим, что также на голосование был вынесен вопрос и породах деревьев и кустарников. Жители СВАО предпочли, чтобы в округе высаживали дубы, рябины, липы, клены и ясени. Согласно результатам голосования, во дворах также будут высажены сирень, кизильник, спирею, снежноягодник, боярышник.