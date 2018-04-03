Чадов отдыхает с сыном на морском побережье

Алексей Чадов в прошлом году стал свободным мужчиной. Актер развелся с супругой Агнией Дитковските . При этом пара не перестает вместе заботиться о маленьком сыне, который появился на свет в 2014 году. И на днях счастливый папочка опубликовал снимок, где он запечатлен с сыном на морском побережье.

Публикация от Алексей Чадов (@alexeychadov)

3 Апр 2018 в 1:46 PDT Алексей Чадов разместил трогательное фото в Insta: актер держит сына на руках, указывая ему на что-то рукой. Отец и сын были в теплых одеждах на фоне морских просторов.

Многие подписчики предположили, что Чадов гуляет по побережью Крыма . Есть версия, что Алексей прилетел в поселок Гурзуф (на южном берегу полуострова) на очередные съемки, пишет издание OK-magazine.

Стоит отметить, что Алексей часто берет в путешествия сына. Например, они вместе успели побывать на Шри-Ланке и в Италии

Напомним, Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались в 2015 году, но оформили развод лишь прошлым летом. Актеры не живут вместе, но не отказываются от общих проектов и сумели сохранить дружеские отношения. Любопытно, что трехлетний сын звезд Федор даже не подозревает о расставании родителей.

«Феде надо подрасти. А пока мы так выстроили отношения, что у него нет ощущения, что мы существуем отдельно. Он думает, что мама и папа просто много работают. Теперь еще и в спектакле одном играем. Будем брать Федю на гастроли. А когда станет постарше, все узнает. Нет смысла что-то скрывать, врать», — говорил ранее Чадов.