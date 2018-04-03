Ещё
Алексей Чадов опубликовал редкое фото с сыном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алексей Чадов опубликовал редкое фото с сыном 

Журнал ОК! 1 час назад
36-летний российский актер Алексей Чадов не так часто, как хотелось бы его поклонникам, публикует кадры с сыном Федором. Однако сегодня знаменитость сделал им подарок: разместил нежное фото, на котором запечатлен с сыном на руках. Внимательно изучив новый пост, пользователи социальной сети пришли к выводу, что отец и сын изучают побережье Крыма.
«Хороши оба, сыночек ангелочек!», «Какие вы красивые», «Вах, какие классные», — пишут в комментариях под постом фолловеры, отмечая, что 4-летний Федор очень похож на маму Агнию Дитковските.
Предположительно, Алексей с сыном отправился в Гурзуф (посёлок городского типа на южном берегу Крыма) на очередные съемки. Кстати говоря, Алексей не в первый раз путешествует с сыном. Так, в декабре прошлого года они были на Шри-Ланке, а еще ранее — в Италии.
По энергетике это определённо наше место!) И мы обязательно сюда вернёмся❤️ #бесценныедни #шриланка
A post shared by Алексей Чадов (@alexeychadov) on  Dec 27, 2017 at 11:27pm PST  Напомним, что Алексей Чадов стал отцом летом 2014 года. Сына ему подарила актриса Агния Дитковските. В июле прошлого года супруги официально развелись.
Журнал ОК!: последние новости
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике на фоне слухов о беременности Официально: Анна Хилькевич ждет второго ребенка (фото) Елена Захарова крестила трехмесячную дочь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность331
Киевский прокурор появился на телевидении голым92
Стало известно о тайном счете Скрипалей107
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово57
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля26
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение