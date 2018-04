Алексей Чадов опубликовал редкое фото с сыном

36-летний российский актер Алексей Чадов не так часто, как хотелось бы его поклонникам, публикует кадры с сыном Федором. Однако сегодня знаменитость сделал им подарок: разместил нежное фото, на котором запечатлен с сыном на руках. Внимательно изучив новый пост, пользователи социальной сети пришли к выводу, что отец и сын изучают побережье Крыма

«Хороши оба, сыночек ангелочек!», «Какие вы красивые», «Вах, какие классные», — пишут в комментариях под постом фолловеры, отмечая, что 4-летний Федор очень похож на маму Агнию Дитковските

Предположительно, Алексей с сыном отправился в Гурзуф (посёлок городского типа на южном берегу Крыма) на очередные съемки. Кстати говоря, Алексей не в первый раз путешествует с сыном. Так, в декабре прошлого года они были на Шри-Ланке , а еще ранее — в Италии

По энергетике это определённо наше место!) И мы обязательно сюда вернёмся❤️ #бесценныедни #шриланка

A post shared by Алексей Чадов (@alexeychadov) on Dec 27, 2017 at 11:27pm PST Напомним, что Алексей Чадов стал отцом летом 2014 года. Сына ему подарила актриса Агния Дитковските. В июле прошлого года супруги официально развелись.