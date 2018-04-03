Дубровский поручил закрыть свалки в Челябинске и Магнитогорске до 1 июля

Челябинская и Магнитогорская свалки будут закрыты до 1 июля 2018 года. Такую задачу перед чиновниками поставил глава Южного Урала Борис Дубровский , сообщает «АиФ-Челябинск».

«В Челябинске эта проблема с длинной историей. Закрытие свалки в городской черте областного центра очень важно для улучшения экологической ситуации в южноуральской столице и отвечает духу требований по подготовке региона к проведению саммитов ШОС БРИКС в 2020 году, — подчеркнул Борис Дубровский на очередном совещании по внедрению новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. — Также необходимо закрыть городскую свалку Магнитогорска , так как она исчерпала свои резервы».

По словам и.о. министра экологии региона Яны Куприковой, закрытие свалок действительно должно произойти не позднее, чем в конце второго квартала этого года. Уже получено положительное заключение государственной экспертизы на изыскательские работы, теперь предстоит выбрать подрядчиков-проектировщиков и непосредственные организации, которые займутся рекультивацией объектов.

Напомним, в начале весны в Челябинском кластере появился региональный оператор по обращению с ТКО, его также уже выбрали в Магнитогорском, Карабашском и Кыштымском кластерах.

«Дополнительно, сейчас ведётся работа по объединению Саткинского и Усть-Катавского кластеров, поскольку экономический расчётпоказал, что объединение будет целесообразным, и приведёт к установлению меньшего предельного размера тарифа для населения», — отметила Яна Куприкова.