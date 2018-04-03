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Труп с аппаратом Илизарова вытащили из канавы с водой в Краснодаре
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Труп с аппаратом Илизарова вытащили из канавы с водой в Краснодаре 

АиФ — Юг 51 минуту назад
Фото: АиФ – Юг
Тело мужчины обнаружили сотрудники одной из производственных баз в районе улиц Новороссийской и Дежнева в Карасунском районе. Оно лежало на глубине 1,5-2 метров. Вызванные на место оперативники выяснили, что признаков насильственной смерти на теле нет. Погибшим оказался мужчина в возрасте 30-40 лет. На одной из рук погибшего был установлен аппарат Илизарова.
Как сообщили в следственном отделе Карасунского округа Краснодара, тело пролежало в канаве больше суток. Вероятно, что мужчина упал в яму и не смог самостоятельно выбраться. Точную причину и время смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего устанавливается. Предположительно, у него не было определенного места жительства.
По факту случившегося начали доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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