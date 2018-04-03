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Киберволонтеры появятся в Приморье
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Киберволонтеры появятся в Приморье 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Приморье пройдет конкурс на вступление в движение «Киберволонтеры», сообщает PrimaMedia. Победителями станут 50 человек.
Планируется, что добровольцы будут на регулярной основе осуществлять поиск деструктивных материалов в региональном сегменте интернета. Кроме того, они будут взаимодействовать с правоохранительными органами для противодействия распространению противоправного контента.
Каждый киберволонтер получит именную карту, подтверждающую его членство в движении и предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы, например бесплатное прохождение образовательных тренингов и семинаров и участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях на территории Приморского края.
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