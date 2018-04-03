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Потерянные медиками документы стоили екатеринбуржцу повышенной пенсии
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Потерянные медиками документы стоили екатеринбуржцу повышенной пенсии 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Житель Екатеринбурга Сергей Наумов на протяжении многих лет не может получить причитающуюся ему повышенную пенсию. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат свердловского Заксобрания Евгений Зяблицев, к которому пенсионер обратился за помощью.
"В свое время он был гражданским служащим в армии. Работа его была связана с воздействием токов высокого напряжения. В результате он получил тяжелое заболевание крови, которым страдает по сей день. Еще в 60-х годах прошлого столетия он получил справку о наличии болезни в Институте профессиональных патологий", — пояснил народный избранник.
Впрочем, одной только справки оказалось мало для получения повышенной пенсии, требовались подтверждающие документы из медучреждения, а там бумаги потеряли.
"Восстанавливать их ему предложили через суд. Я обратился в прокуратуру, а та перепоручила решение вопроса Роспотребнадзору. Факт утери документов был зафиксирован", — добавил Зяблицев.
По словам депутата, после этого было выписано требование о проведении в условиях Института обследования мужчины — с целью подтверждения диагноза и составления акта, необходимого для получения пенсии по профзаболеванию.
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