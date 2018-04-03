Потерянные медиками документы стоили екатеринбуржцу повышенной пенсии

"В свое время он был гражданским служащим в армии. Работа его была связана с воздействием токов высокого напряжения. В результате он получил тяжелое заболевание крови, которым страдает по сей день. Еще в 60-х годах прошлого столетия он получил справку о наличии болезни в Институте профессиональных патологий", — пояснил народный избранник.

Впрочем, одной только справки оказалось мало для получения повышенной пенсии, требовались подтверждающие документы из медучреждения, а там бумаги потеряли.

"Восстанавливать их ему предложили через суд. Я обратился в прокуратуру , а та перепоручила решение вопроса Роспотребнадзору . Факт утери документов был зафиксирован", — добавил Зяблицев.

По словам депутата, после этого было выписано требование о проведении в условиях Института обследования мужчины — с целью подтверждения диагноза и составления акта, необходимого для получения пенсии по профзаболеванию.