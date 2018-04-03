Россияне смогут с будущего года свободно собирать на дрова лесной валежник

Государственная дума РФ одобрила сегодня законопроект, благодаря которому россияне смогут с 2019 года свободно собирать для собственных хозяйственных нужд валежник, который теперь признан недревесным лесным ресурсом.

Поправки в Лесной кодекс дают возможность собирать и заготавливать, например, на дрова, упавшие деревья, их отдельные части, ветки «в порядке, установленном законом субъекта РФ ». Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года.

Инициаторы принятия закона отмечают, что речь идет не только о бытовых проблемах граждан, живущих в домах с печным отоплением, но также о пожарной и санитарной безопасности лесов, которые будут дополнительно очищаться от захламления.