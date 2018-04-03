Россиянам разрешили собирать валежник в лесу

Госдума одобрила законопроект, позволяющий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд. Документ вступит в силу с 2019 года.

Поправки, которые будут внесены в Лесной кодекс, позволят заготавливать и собирать упавшие на землю стволы деревьев или их части, сучья и ветви для собственных нужд. Парламентарии полагают, что сбор валежника улучшит пожарную и санитарную безопасность в лесах, будет способствовать очищению их от захламления.

В настоящее время для сбора валежника нужно заключать договор купли-продажи лесных насаждений.