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Хлебокомбинаты Ленобласти начали готовиться к Пасхе
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Хлебокомбинаты Ленобласти начали готовиться к Пасхе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Хлебокомбинаты 47 региона уже начали принимать заказы на праздничные пасхальные куличи. Об этом корреспонденту ivbg.ru рассказали представители пекарных производств Ленобласти
Настоящий ажиотаж наблюдается в Луге. По словам представителя ОАО «Лужский хлебокомбинат», заказов поступило много, несмотря на то, что до Пасхи еще пять дней.
Противоположенная ситуация в Выборге. Заказы у местного производства есть, но меньше, чем в предыдущие годы.
В «Гатчинском хлебокомбинате» нам рассказали, что еще рано сравнивать показатели этого года и предыдущего. Подводить итоги следует после Пасхи.
В хлебокомбинатах Волосово и Кингисеппа с нами разговаривать отказались.
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