Хлебокомбинаты Ленобласти начали готовиться к Пасхе

Хлебокомбинаты 47 региона уже начали принимать заказы на праздничные пасхальные куличи. Об этом корреспонденту ivbg.ru рассказали представители пекарных производств Ленобласти

Настоящий ажиотаж наблюдается в Луге. По словам представителя ОАО «Лужский хлебокомбинат», заказов поступило много, несмотря на то, что до Пасхи еще пять дней.

Противоположенная ситуация в Выборге . Заказы у местного производства есть, но меньше, чем в предыдущие годы.

В «Гатчинском хлебокомбинате» нам рассказали, что еще рано сравнивать показатели этого года и предыдущего. Подводить итоги следует после Пасхи.