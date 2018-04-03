Бывшая должница отсудила у ФССП более 260 000 руб. за запрет выезда за границу

Калининграде суд взыскал более 260 000 руб. в пользу бывшей должницы, которая не смогла вылететь на лечение за границу из-за запрета на выезд из страны, ошибочно установленного судебными приставами.

Жительница Калининграда в декабре 2016 года приобрела тур во Вьетнам для лечения на двух лиц, с сопровождающим медицинским работником. За границу она должна была вылетать в конце марта 2017 года из Петропавловска-Камчатского . Женщина купила билеты на самолет по маршруту Калининград-Москва-Петропавловск-Камчатский и обратно. Однако в камчатском аэропорту ее не пустили на рейс во Вьетнам, поскольку сотрудники ФССП, как выяснилось, ограничили ей выезд за границу. Женщине пришлось обменять билеты и вернуться в Калининград.

После этого путешественница обратилась в отдел приставов, где ей сообщили, что в мае 2013 года в отношении нее было возбуждено исполнительное производство на основании решения Черняховского горсуда Калининградской области , которым с нее и еще двух граждан солидарно взыскана задолженность по кредитному договору. В октябре 2013 года банк сообщил приставам, что задолженность по исполнительным производствам полностью погашена. В связи с этим производства в отношении двух граждан были прекращены, однако в отношении туристки оно окончено не было, после чего женщине ограничили выезд за пределы РФ

В мае 2017 года решением Черняховского суда бездействие судебного пристава, не окончившего исполнительное производство, было признано незаконным. Туристка обратилась в Центральный райсуд Калининграда с иском к ФССП о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда.

Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу, что истице незаконно ограничили выезд за границу. При этом в материалах исполнительного производства отсутствовали какие-либо данные о том, что женщине было известно о данном ограничении. Решением суда с Российской Федерации в лице ФССП России взысканы убытки в размере 246 600 руб., компенсация морального вреда в 20 000 руб. и расходы на уплату госпошлины в 5966 руб.