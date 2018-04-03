Первышов встретился с жертвами обмана двух строительных компаний

Краснодар . 3 апреля— Новая Кубань. Мэр Краснодара встретился с владельцами квартир в недостроенных жилых комплексах, возведением которых занимались недобросовестные компании.

Для объектов ЖК «Южный» и ЖК «Валентина» был найден инвестор. Им выступило ООО «Главная Инвестиционная Компания» (ГИК). Однако работы на стройплощадке снова заморожены с конца прошлого года. Генеральный директор Максим Кубасов пояснил, что связано это с судебными разбирательствами. Компания готова продолжать финансирование, работы на литер 4 ЖК «Южный» по ул. им. Репина, 3 и литер 6 ЖК «Валентина» по ул. им. Дзержинского, 64/2 будут возобновлены после завершения всех судебных споров.

С объектами ООО «Юг-Стройка» ситуация обстоит хуже. ЖК «Луч» по ул. Солнечной, 18/5, ЖК «Заря» по ул. Монтажников, ½, ЖК «Мир» по ул. Ближний Западный обход находятся в разной степени готовности: 70%, 65% и 20–25% соответственно.

В ближайшее время городские чиновники произведут необходимые экономические расчеты для того, чтобы начать переговоры с потенциальными инвесторами.

— Механизм работы с инвесторами сложился, есть результаты. В Краснодаре есть компании, которые имеют успешный опыт по достройке проблемных жилых домов. Вопрос этот небыстрый, но обязательно будем его доводить до конца, как уже делали в отношении других «замороженных» строек Краснодара, которые были успешно достроены и переданы дольщикам, — цитирует градоначальника Евгений Первышова пресс-служба мэрии Краснодара.