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«Поезд здоровья» окажет медпомощь жителям отдаленных районов Мурманской области
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«Поезд здоровья» окажет медпомощь жителям отдаленных районов Мурманской области 

ТАСС 1 час назад
МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Проект «Поезд здоровья» возобновлен в Мурманской области после зимнего перерыва. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства, бригады медспециалистов за полтора месяца посетят около 30 населенных пунктов региона, в том числе отдаленных.
"С апреля по 18 мая «Поезд» посетит около 30 населенных пунктов ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование — прим. ТАСС) Североморск, а также Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов", — сказали в пресс-службе.
Проект «Поезд здоровья» реализуется министерством здравоохранения Мурманской области с 2014 года для повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. В 2017 году 7746 человек получили консультативную медицинскую помощь в рамках проекта.
В состав «Поезда здоровья» входят несколько единиц передвижного медицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс. В работе участвуют специалисты ведущих медучреждений региона.
В этом году жителям отдаленных населенных пунктов будут проведены обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов в соответствии с потребностью населенного пункта. Кроме того, Мурманская областная станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».
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