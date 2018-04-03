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Галустян рассказал, как Кадыров воспринял пародию на него
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Галустян рассказал, как Кадыров воспринял пародию на него 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Актер, кинопродюсер, юморист и президент Федерации военно-тактических игр России Михаил Галустян в интервью Леониду Якубовичу рассказал о знаменитой пародии на главу Чечни Рамзана Кадырова.
Михаил Галустян рассказал о знаменитой пародии на Рамзана Кадырова. В интервью Леониду Якубовичу в программе «Звезда на „Звезде“» российский комедийный актер вспомнил, как глава Чечни отреагировал на скетч. Чтобы придумать пародийный номер, Галустян направился в Грозный.
«Не хватало мне несколько терминов, внешних характерных черт. Пообщавшись с ним (с Кадыровым — прим.ред), я понял, как будет правильнее, где-то он подсказал. Очень хорошо получилось, абсолютно безобидно, весело», — вспомнил российский юморист.
Пародию на Рамзана Кадырова Михаил Галустян исполнил в шоу КВН два года назад. Позже глава Чечни прокомментировал выступление российского юмориста. Кадыров рассказал, как «от души смеялся» и поблагодарил авторов этой пародии.
Полное интервью Михаила Галустяна в программе «Звезда на Звезде» доступно по ссылке.
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