Галустян рассказал, как Кадыров воспринял пародию на него

Михаил Галустян рассказал о знаменитой пародии на Рамзана Кадырова. В интервью Леониду Якубовичу в программе «Звезда на „Звезде“» российский комедийный актер вспомнил, как глава Чечни отреагировал на скетч. Чтобы придумать пародийный номер, Галустян направился в Грозный

«Не хватало мне несколько терминов, внешних характерных черт. Пообщавшись с ним (с Кадыровым — прим.ред), я понял, как будет правильнее, где-то он подсказал. Очень хорошо получилось, абсолютно безобидно, весело», — вспомнил российский юморист.

Пародию на Рамзана Кадырова Михаил Галустян исполнил в шоу КВН два года назад. Позже глава Чечни прокомментировал выступление российского юмориста. Кадыров рассказал, как «от души смеялся» и поблагодарил авторов этой пародии.

Полное интервью Михаила Галустяна в программе «Звезда на Звезде» доступно по ссылке.