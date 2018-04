В японском парке из-за оленей, кусающих туристов, ввели правила по кормлению животных

В парке «Нара», расположенном на западе Японии в одноименной префектуре, составили советы по безопасному кормлению оленей из-за растущего числа иностранцев, сообщающих о полученных от этих животных ранениях, сообщает агентство

Kyodo

По парку площадью 660 гектаров, где находятся храмы Тодай-дзи и Кофуку-дзи, входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО , свободно гуляют более 1000 оленей. При этом посетителям разрешено кормить животных специальным печеньем, которое можно купить у служителей.

Парк чрезвычайно популярен у туристов. Однако, как выяснилось, олени, привыкшие к угощению, все чаще ведут себя хулигански и кусают нерасторопных посетителей, которые недостаточно быстро выдают им еду. В 2017 году поступило 180 сообщений о полученных травмах, в 138 из них речь шла об иностранцах.

Учитывая значительную долю иностранцев, посещающих парк, правительство префектуры Нара решило составить свод правил кормления оленей. Они размещены на информационных стендах на английском, китайском и японском языках. Посетителям советуют как можно быстрее выдавать угощение оленям, а также по окончании процедуры показывать им пустые руки, чтобы животные видели, что еда закончилась, и не пытались напасть на туристов.

По данным властей, рост травм, нанесенных людям оленями, вызван тем, что туристы все чаще приманивают животных едой, стремясь сделать эффектные снимки. Они прячут крекеры, как только олень приближается, и начинают фотографировать, сообщает

Channel News Asia

2 Апр 2018 в 11:46 PDT Олени в парке охраняются как национальное достояние. Они являются священными животными в синтоизме, так как считаются посланниками богов. В парке «Нара» также обитают другие звери — к примеру, лисы и еноты, но их кормить не предлагается.

Расположенный в парке древний буддийский храм Тодай-дзи признан самым большим в мире деревянным сооружением. Представляет собой центр традиции кэгон. В нем находится гигантская статуя бронзового Будды Вайрочаны высотой 15 метров.

Храм Кофуку-дзи является главным храмом школы хоссо, входит в число семи крупнейших храмов юга. Был построен в городе Киото , перемещен в Нару в 710 году. Парк «Нара» создан в 1880 году у подножия горы Вакакуса.

