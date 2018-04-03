Москвичи узнают о способах преодоления экономического кризиса в парке «Зарядье» 

Москвичам расскажут о способах преодоления экономического кризиса. 11 апреля в парке «Зарядье» пройдет лекция с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. Тема беседы — «Экономика и культура: сможет ли Россия выбраться из колеи?».
На площадке расскажут, почему не приносят результата реформы, которые направили на построение инновационной экономики, но не заложили «культурный» аспект.
Лекция состоится в парке «Зарядье» 11 апреля в 11:00 в павильоне «Заповедное посольство». По любым организационным вопросам необходимо обращаться по телефону 8-925-037-80-15 (Анастасия).
Александр Аузан — общественный деятель, публицист, член экономического совета при президенте РФ, член экспертного совета при правительстве РФ, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики. Сторонник мер по развитию «человеческого капитала» в России.