Москвичи узнают о способах преодоления экономического кризиса в парке «Зарядье»

Москвичам расскажут о способах преодоления экономического кризиса. 11 апреля в парке «Зарядье» пройдет лекция с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном . Тема беседы — «Экономика и культура: сможет ли Россия выбраться из колеи?».

На площадке расскажут, почему не приносят результата реформы, которые направили на построение инновационной экономики, но не заложили «культурный» аспект.

Лекция состоится в парке «Зарядье» 11 апреля в 11:00 в павильоне «Заповедное посольство». По любым организационным вопросам необходимо обращаться по телефону 8-925-037-80-15 (Анастасия).