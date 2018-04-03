Омичка отправилась отдыхать за счет судебных приставов

В ходе разбирательств было установлено, что омичка ранее являлась должником по исполнительному производству и деньги с нее взыскали через суд. Впоследствии женщина погасила долг, а судебные приставы были оповещены об этом. Между тем с омички не сняли вовремя ограничение на выезд за рубеж, и женщина узнала об этом только в аэропорту. Возмущенная туристка обратилась в суд.

В итоге, как сообщили в пресс-службе суда, с федеральной службы судебных приставов была взыскана связи с чем, судом с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов была взыскана в пользу омички стоимость туристической путевки, компенсация морального вреда и судебные расходы. Решение вступило в законную силу, сторонами не обжаловалось.

Фото: Pixabay.com.