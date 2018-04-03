Расписание пасхальных богослужений в Дивееве

Расписание пасхальных богослужений в ДивеевеСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь 2 апреля, понедельник. Великий Понедельник

Троицкий собор

6.00 Полунощница

7.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Великое повечерие. Утреня

3 апреля, вторник. Великий Вторник

Троицкий собор

6.00 Полунощница

7.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Великое повечерие. Утреня

4 апреля, среда. Великая Среда

Троицкий собор

6.00 Полунощница

7.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров

17.00 Малое повечерие. Утреня

5 апреля, четверг. Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери

Троицкий собор

6.00 Полунощница

7.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия

17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением 12-ти Евангелий

6 апреля, пятница. Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа

Троицкий собор

7.00 Царские часы. Изобразительны

14.00 Вечерня с выносом Плащаницы. Малое повечерие

7 апреля, суббота. Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы

Троицкий собор

02.00 Утреня с чином Погребения и полиелеем

05.30 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия

Благовещенский собор

5.15 Общая исповедь

5.30 Литургия

8 апреля, воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха

Троицкий собор

23.00 Полунощница

00.00 Крестный ход. Пасхальная утреня

00.40 Литургия

17.00 Пасхальная вечерня и утреня. Крестный ход по Канавке

Преображенский собор

9.00 Параклис

9.30 ЛитургияПлащаница в приходском храме Дивеева в честь св. преподобномученицы Елисаветы

Церковь во имя Святой прмц. Великой княгини Елисаветы. 2 апреля, Великий Понедельник. 8-00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 17-00 Вел. Повечерие. Утреня.

3 апреля, Великий Вторник. 8-00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 17-00 Вел. Повечерие. Утреня.

4 апреля, Великая Среда. 08-00 Часы. Литургия Преждеосвященных Даров. 17-00 Мал. Повечерие. Утреня.

5 апреля, Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери. 08-00 Часы. Литургия свт. Василия Великого. 17-00 Мал. Повечерие. Утреня.

6 апреля Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. 08-00 Царские часы. 13-00 Вечерня с выносом Плащаницы. 17-00 Мал. Повечерие. Утреня.

7 апреля, Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. 08-00 Литургия. свт. Василия Великого. По окончании литургии, в 15-00 и в 18-00 — освящение куличей, пасох. 23-00 Полунощница. Утреня.

8 апреля, Светлое Христово Воскресение. ПАСХА 01-00 Литургия. 12-00 Детский праздник на Приходе

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Источник: «Дивеево сегодня»