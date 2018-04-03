Громкий храп раздался на премьере нового спектакля драмтеатра

Будет приятно…

Главный режиссер драмтеатра Сергей Кузьмич за последние два года поразил местных театралов своим необычным «Ревизором» (очень резко разоблачал коррупцию) и «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — это там, где актриса Анастасия Краснова изображала собаку.

В этот раз он явно решил попробовать что-то другое. «Иванов» — очень простой спектакль: почти все — в одной декорации, актеры играют примерно то, что написано Чеховым, костюмы — более-менее совпадают со временем.

Сергей Кузьмич (второй слева) в этот раз решил поставить простой спектакль.

И наверняка для зрителей, которые предпочитают спектакли из серии «как написано автором» или эту пьесу Чехова не читали, «Иванов» будет праздником. Сюжет понятен, симпатичные актеры красиво и четко произносят текст — в общем, красота.

…но тоскливо

Если же ожидать от театра и от его главного режиссера чего-то другого, то «Иванов» кажется странным спектаклем — в первую очередь, очень занудным. Давно-давно Сергей Кузьмич не делал постановки, где целые эпизоды, длинные сцены кажутся такими скучными. Если знаешь сюжет, то просто охватывает тоска. Хотя спектакль идет всего два с половиной часа, и зрителя, к счастью, выпускают на антракт.

Занудство достигает такого масштаба, что выглядит прямо режиссерским замыслом — возможно, Сергей Кузьмич этого и хотел добиться. Со сцены актеры произносят чеховское «как скучно жить на свете», и многие зрители согласны с ними, как никогда.

В итоге, когда в какой-то момент раздался громкий храп, некоторые театралы предположили, что это не выдержал кто-то из публики. К счастью, это всего лишь захрапел герой Дмитрия Рябова — по сюжету. Но очень хотелось к нему присоединиться.

А актрисы красивые

В «Иванове» — много персонажей, и на сцену выходит большинство костромской труппы. И это очень удачно: если заскучаешь, можно посмотреть на талантливых красавиц-актрис: Елизавету Камерлохер (играет жену главного героя), Евгению Некрасову (играет его возлюбленную) и Анастасию Краснову. Во-первых, они чудесно выглядят, во-вторых, костюмы и мэйк-ап начала ХХ века им очень идут, в-третьих, актрисы добиваются главного: не раздражают зрителя.

Анастасия Краснова (слева) радовала публику своим появлением на сцене.

С актерами — ситуация другая. Из всех явно выделяются талантливый Александр Соколов , который играет роль придурковатого доктора-правдолюбца. Главную же роль исполняет любимец костромских театралок Иван Поляков, который, кажется, затрудняется, пытаясь понять, что он должен играть. У актера в нашем театре было немало ролей, и раньше он ни разу не повторялся. Но в «Иванове» явно видны интонации и движения, которые уже были.

Иван Поляков и Елизавета Камерлохер: фотосессия спектакля выглядит интереснее, чем сама постановка.