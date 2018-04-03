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Успенский готовится подать в суд из-за выхода новой серии «Простоквашино»
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Успенский готовится подать в суд из-за выхода новой серии «Простоквашино» 

Москва24 57 минут назад
Фото: Москва24
Автор сценария «Простоквашино» Эдуард Успенский прокомментировал выход первого эпизода нового мультсериала по мотивам советского мультфильма.
"Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута", — цитирует Успенкого RT.
Писатель также заявил, что не смотрел новый эпизод мультсериала «Простоквашино».
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила первый эпизод мультсериала «Простоквашино» под названием «Возвращение в Простоквашино. Часть 1». Эпизод длится 6,5 минуты.
В конце серии авторы выразили благодарность Успенскому за «неоценимый вклад в области детской литературы и создание книги „Дядя Федор, пес и кот“.
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