Успенский готовится подать в суд из-за выхода новой серии «Простоквашино»

Автор сценария «Простоквашино» Эдуард Успенский прокомментировал выход первого эпизода нового мультсериала по мотивам советского мультфильма.

"Права им не принадлежат и принадлежать не будут. Пытаются изобразить, что имеют их и возможность действовать. Обязательно буду подавать в суд. Юристы готовят, как только будет возможность — история будет развернута", — цитирует Успенкого RT.

Писатель также заявил, что не смотрел новый эпизод мультсериала «Простоквашино».

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила первый эпизод мультсериала «Простоквашино» под названием «Возвращение в Простоквашино. Часть 1». Эпизод длится 6,5 минуты.

В конце серии авторы выразили благодарность Успенскому за «неоценимый вклад в области детской литературы и создание книги „Дядя Федор, пес и кот“.