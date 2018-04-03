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Жители окраин Черняховска жалуются на бездорожье и грязь
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Жители окраин Черняховска жалуются на бездорожье и грязь 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Ненастная погода стала причиной полного бездорожья на окраине Черняховска. Подъездные пути к участкам, которые выделили многодетным семьям под строительство домов, сегодня могут покориться только вездеходам.
Жительница Черняховска, Лия Куделько ждёт детей со школы. Последние 150 метров пути напоминают полосу препятствий. Ребятам приходится прыгать через лужи и канавы.
Кирилл Куделько, житель Черняховска:
— Сейчас вот светло, а когда мы идём в школу луж вообще не видно. Мы приходим в школу грязные по уши.
Участки для многодетных семей в районе улицы Ленинградской выделялись ещё 3 года назад. По плану должны появиться 4 новых переулка. Семья Куделько оказалась самой расторопной, дом построили первыми, однако, радости от переезда никакой.
Лия Куделько, житель Черняховска:
— Вот, у меня дети болели, 41 была температура, ни скорую вызвать, ни врача вызвать. Чтобы вызывать врача мне пришлось её взять и вести к знакомым в город и туда вызывать врача, потому что сюда ни подъехать, ни подойти.
Обустройство участков необходимой инфраструктурой движется со скрипом. Подключить дом к электричеству удалось только после обращения в приёмную президента страны. Решение вопросов канализации и водоотведения ещё впереди.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Ненастная погода превращает подъездной путь к дому в непролазную хлябь. Однако ответ из городской администрации говорит о том, что решение о строительстве дороги будет приниматься только в 2019 году.
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