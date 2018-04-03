Встреча с населением в Бабушкинском состоится 18 апреля

На улице Летчика Бабушкина 18 апреля состоится традиционная встреча жителей Бабушкинского с представителями администрации района.

— Темы встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».

— После выступления докладчиков у жителей будет возможность задать интересующие их вопросы, — отметили в управе.

Встреча начнется в 19.00 по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1. Вход свободный без предварительной регистрации. (ск)