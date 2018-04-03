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Встреча с населением в Бабушкинском состоится 18 апреля
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Встреча с населением в Бабушкинском состоится 18 апреля 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
На улице Летчика Бабушкина 18 апреля состоится традиционная встреча жителей Бабушкинского с представителями администрации района.
— Темы встречи: «О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне» и «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов».
— После выступления докладчиков у жителей будет возможность задать интересующие их вопросы, — отметили в управе.
Встреча начнется в 19.00 по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1. Вход свободный без предварительной регистрации. (ск)
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