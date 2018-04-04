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Посетители центра соцобслуживания Южнопортового поговорят о праздновании Пасхи
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Посетители центра соцобслуживания Южнопортового поговорят о праздновании Пасхи 

Управа Южнопортового района 37 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района 5 апреля состоится беседа, в рамках который гости поговорят об истории и традициях празднования Пасхи. Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова.
— Наша беседа будет посвящена приближающемуся светлому празднику Пасхи. Кроме того, для гостей будет организован просмотр различных документальных фильмов, — сообщила Кузнецова.
Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (вт)
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