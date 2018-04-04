Посетители центра соцобслуживания Южнопортового поговорят о праздновании Пасхи

В центре социального обслуживания Южнопортового района 5 апреля состоится беседа, в рамках который гости поговорят об истории и традициях празднования Пасхи. Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова

— Наша беседа будет посвящена приближающемуся светлому празднику Пасхи. Кроме того, для гостей будет организован просмотр различных документальных фильмов, — сообщила Кузнецова.

Напомним, что центр социального обслуживания расположен по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (вт)