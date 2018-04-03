Шумозащитные экраны вдоль дороги к Крымскому мосту в районе Керчи установят к маю

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 апреля. / ТАСС /. Шумозащитные экраны вдоль автомобильной трассы в районе Керчи , ведущей к Крымскому мосту, установят до майских праздников, сообщил во вторник глава Госкомитета дорожного хозяйства региона Сергей Карпов

"Мероприятия по установке шумозащитных экранов на крымском автоподходе к транспортному переходу через Керченский пролив будут завершены до майских праздников", — приводят слова Карпова в пресс-службе Госкомитета. Всего установят восемь шумозащитных экранов общей протяженностью более четырех километров, два из них — на основной части трассы, еще четыре защитят от шума жильцов домов на шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Кроме того, два экрана смонтируют у школы и детского сада.

Ранее генеральный подрядчик строительства трассы установил шумозащитные стекла в многоквартирных домах и образовательных учреждениях, расположенных на шоссе Героев Сталинграда.

Мост в Крым — самый длинный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров.

В связи с планами по досрочному открытию моста Министерство транспорта РФ сейчас рассматривает поэтапную схему организации движения по новой трассе через Керченский пролив.

На первом этапе — сразу после ввода моста — проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Ведущую к Крымскому мосту автомобильную трассу строят в районе Керчи. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Республики Крым, генподрядчиком — АО «ВАД». Протяженность дороги — 8,6 километра с четырьмя полосами движения. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей в сутки.