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Uber закрывает свою службу доставки
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Uber закрывает свою службу доставки 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Как стало известно, 30 июня американская компания закроет свой сервис доставки UberRush. Данная служба оповестила всех своих клиентов по электронной почте, что прекратит принимать заказы. Отмечается, что услуга доставки была доступна с 2015 года в Нью-Йорке, Сан-Франциско и Чикаго.
Представители компании Uber официально подтвердили завершение работы, сообщив одному из известных онлайн-изданий, что в отличии от UberRush, служба доставки кды UberEats по-прежнему будет доступна. Еще в 2017 году производитель создал специализированные сервис по доставке продуктов, включая пиццу, суши и другие блюда. Предполагается, что создание отдельной дополнительной службы могло спровоцировать закрытие UberRush, правда официальных данных по этому поводу пока не предоставлено.
Во время интервью с TechCrunch руководство сообщило: «Мы завершаем поставки и услуги UberRush к концу июня. Мы благодарны нашим партнерам и надеемся, что следующие три месяца позволят им принять меры для удовлетворения своих потребностей в доставке».
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