Школьники из Красноярска сконструировали точную копию лифта

Ученики красноярской школы №5 сконструировали точную копию лифта. Юными изобретателями стали Анастасия Калинина , Даниил Кирюшкин, Вячеслав Стрельцов, Богдан Иовенко, Алиса Арасланова и Дарья Заруба.

Ребята рассказывают, что хотели сделать интерактивную игрушку в подарок сыну своего учителя. Неожиданно они увлеклись процессом и создали опытный образец лифта. Он точно повторяет настоящее устройство. Лифт может останавливаться на этажах, открывать двери, показывать на табло, где находится кабина.

Чтобы создать модель, ребятам понадобились шаговый двигатель, двигатель от стеклоподъёмника, реле, клавиатура, LED матрица, контроллер Arduino, светодиоды, конденсаторы, резисторы, оргстекло. Лифт получился высотой около метра, весом — 4 кг, грузоподъёмностью — 1,5 кг. К слову, программу школьники тоже написали сами.

Лифт вдохновил изобретателей на изучение программирования и конструирования. Кстати, на занятия по робототехнике выстроилась тоже большая очередь.

Также нужно отметить, что ученики школы № 5 стали победителями конкурса юных техников-изобретателей красноярского краевого фонда науки. Юным изобретателям пришла в голову идея сделать учебное пособие, которое можно будет использовать на занятиях по робототехнике в любой школе. На развитие проекта выделено 50 тысяч рублей.