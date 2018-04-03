Госдума одобрила закон о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому устанавливаются специальные тарифы на невозвратные железнодорожные билеты. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данные изменения предполагают, что пассажир сможет вернуть невозвратный билет, только если он опоздал на поезд из-за болезни или несчастного случая, а также из-за внезапной болезни члена семьи, совместно следующего с пассажиром, и смерти члена семьи.

Уточняется, что данные нормы позволят существенно снизить стоимость билетов.