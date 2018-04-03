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В Петербурге в ночь с 3 на 4 апреля разведут Литейный мост
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В Петербурге в ночь с 3 на 4 апреля разведут Литейный мост 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ближайшую ночь в Санкт-Петербурге разведут Литейный мост, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».
В связи с подготовкой к сезону речной навигации в городе будет разведен очередной мост. Технологическая разводка Литейного моста, соединяющего Центральный и Выборгский районы, состоится с 1:40 до 4:45.
Причем специалисты напоминают, что наводка моста может быть завершена раньше, чем указано в графике. Такое бывает, если судов не очень много и они быстро проходят акваторию.
Напомним, официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10-го апреля, а на рукавах Невы — 20-го числа. По традиции она продлиться до ноября текущего года.
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