В Петербурге в ночь с 3 на 4 апреля разведут Литейный мост

В связи с подготовкой к сезону речной навигации в городе будет разведен очередной мост. Технологическая разводка Литейного моста, соединяющего Центральный и Выборгский районы, состоится с 1:40 до 4:45.

Причем специалисты напоминают, что наводка моста может быть завершена раньше, чем указано в графике. Такое бывает, если судов не очень много и они быстро проходят акваторию.

Напомним, официально навигация на Неве и Малой Неве стартует 10-го апреля, а на рукавах Невы — 20-го числа. По традиции она продлиться до ноября текущего года.