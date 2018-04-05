Корреспонденту «Вестей», снимавшему развод моста в Петербурге, сломали очки

С. - ПЕТЕРБУРГ , 5 апр — РИА Новости . Охранники Литейного моста в Петербурге, напавшие в ночь на среду на съёмочную группу местных «Вестей», сломали очки корреспонденту, сообщила РИА Новости начальник службы информации ГТРК «Санкт-Петербург» Елена Егорова

В среду канал " Россия — Санкт-Петербург" в дневном и вечернем выпусках показал сюжет, в котором рассказывалось о нападении охранников Литейного моста на оператора Вячеслава Ракова и корреспондента Артёма Потара. По словам Егоровой, съёмка развода Литейного моста проводилась около двух ночи в среду.

"В основном они снимали с набережной, а потом, когда они, возможно, приблизились к открывающемуся мосту, чтобы сделать лучше кадр, очевидно, тогда их остановили. Самое неприличное в том, что напали на них, когда они уходили просто, и напали на них сзади. Стукнули камеру, по лицу Потару попало", — рассказала Егорова, добавив, что у корреспондента разбиты очки, а камеру «удалось спасти».

По её словам, заявление в городскую прокуратуру написала телекомпания ГТРК «Санкт-Петербург», сам пострадавший корреспондент никакого заявления никуда не писал.

Представитель прокуратуры в беседе с РИА Новости воздержался от комментариев.