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Корреспонденту «Вестей», снимавшему развод моста в Петербурге, сломали очки
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Юлия Скрипаль заговорила

Корреспонденту «Вестей», снимавшему развод моста в Петербурге, сломали очки 

РИА Новости 35 минут назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Охранники Литейного моста в Петербурге, напавшие в ночь на среду на съёмочную группу местных «Вестей», сломали очки корреспонденту, сообщила РИА Новости начальник службы информации ГТРК «Санкт-Петербург» Елена Егорова.
В среду канал "Россия — Санкт-Петербург" в дневном и вечернем выпусках показал сюжет, в котором рассказывалось о нападении охранников Литейного моста на оператора Вячеслава Ракова и корреспондента Артёма Потара. По словам Егоровой, съёмка развода Литейного моста проводилась около двух ночи в среду.
"В основном они снимали с набережной, а потом, когда они, возможно, приблизились к открывающемуся мосту, чтобы сделать лучше кадр, очевидно, тогда их остановили. Самое неприличное в том, что напали на них, когда они уходили просто, и напали на них сзади. Стукнули камеру, по лицу Потару попало", — рассказала Егорова, добавив, что у корреспондента разбиты очки, а камеру «удалось спасти».
По её словам, заявление в городскую прокуратуру написала телекомпания ГТРК «Санкт-Петербург», сам пострадавший корреспондент никакого заявления никуда не писал.
Представитель прокуратуры в беседе с РИА Новости воздержался от комментариев.
Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн ранее написал в Twitter, что «Росгвардия проведёт проверку охранной структуры, чьи сотрудники напали на журналистов» «Вестей».
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