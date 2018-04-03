Губернатор Подмосковья: Противопожарные учения нужно вывести на высокий стандарт

Андрей Воробьев отметил необходимость проведения учений в школах, детских садах и торговых центрах.

Противопожарные учения в Московской области должны дать людям высокий уровень подготовки, чтобы каждый знал, как следует действовать в случает чрезвычайного происшествия. Такое заявление сделал губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального кабмина, передает «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что необходимо проверить соблюдение правил пожарной безопасности во всех торговых центрах и объектах социального назначения Подмосковья, а также в образовательных учреждениях.

— Главное — не план эвакуации, который висит на двери, а самое важное — чтобы и наши дети, и взрослые четко представляли правила поведения в экстремальной ситуации. Во всем мире традиционно регулярно проводятся учения. Все объекты должны быть понятны для людей — куда эвакуироваться, какие меры безопасности предпринимать. Считаю важным в нашем регионе эту работу поставить на определенный стандарт, — подчеркнул Андрей Воробьев.