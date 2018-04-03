СМИ Японии: дружба Путина и Си — это пропаганда

В связи с прошедшими в России 18 марта президентскими выборами, деловая газета «Нихон кэйдзай» (29.03) анализировала перспективы развития внутриполитической ситуации в России. По мнению издания, в будущих правительственных кадровых назначениях многое будет зависеть от того, кто захватит инициативу: бюрократы из военно-промышленного и энергетического комплексов или же либералы из финансового сектора. Важную роль должны сыграть молодые технократы, управленцы с профессиональным опытом, без активной деятельности которых в отраслях цифровой, неэнергетической экономики, искусственного интеллекта и роботизации, может в дальнейшем наметиться отставание от Китая и Индии.

В условиях продолжающихся экономических санкций хорошо показало себя импортозамещение в сельском хозяйстве, благодаря конкурентоспособной продукции. Новыми регионами для прорывов в социальном и экономическом развитии будут Дальний Восток и Арктика, полагает газета.

Учитывая экономические реалии, у сегодняшней России могут быть два приоритета: гражданское развитие или безопасность. Путин получил высокий уровень поддержки и не может позволить себе промахнуться. Поэтому у него нет другого выбора, кроме как предлагать «и масло, и пушки», резюмирует газета.

Консервативная «Санкэй» (30.03) обсуждала инцидент с отравлением бывшего российского разведчика в Великобритании . Газета подчеркивает: это серьезное международное преступление. Была совершена попытка ликвидации экс-офицера ГРУ и члена его семьи при помощи химического оружия, что запрещено соглашениями. Международное сообщество обязано установить факты и наказать ответственных. Именно поэтому около 30 западных стран, входящих в НАТО , раскритиковали Россию и приняли решение выслать более 150 российских дипломатов. Япония не присоединилась к этому кольцу санкций против России. Газета выразила недовольство этим фактом: неадекватно вести себя так, будто ничего не происходит, это навредит национальным интересам Японии.

Япония повторяет, что она разделяет основные западные ценности: свобода, демократия, уважение прав человека и суверенитета, однако не предпринимает никаких действий в случае возникновения проблем. Когда правительство Японии требует поддержки от различных стран в связи с решением проблемы похищения КНДР японских граждан, она всегда подчеркивает, что это государственное преступление и нарушение прав человека, а также суверенитета. Недооценивая инцидент с применением нервно-паралитического газа, Япония собственными руками ставит под сомнение свою решимость.

Токио ограничился заявлением, что сначала необходимо установить факты. Несмотря на то, что Россия серьезно нарушила международное право, Япония закрывает глаза. От этого не могут не пострадать дипломатические позиции Японии, констатирует «Санкэй».

Телеканал TBS (2.04) также комментировал скандал вокруг отравления в Великобритании бывшего российского «шпиона». Сообщается, что Россия объявила о принятии ответных мер в отношении 23 европейских стран, которые решили выслать российских дипломатов.

Издание The Diplomat (30.03) анализировало отношения между Россией и Китаем. Разговоры о тесной личной дружбе Путина и Си — это в первую очередь пропаганда, распространяемая в тот момент, когда Россия нуждается в Китае. Позитивные заявления не могут скрыть трудности, с которыми стороны сталкиваются в процессе заключения реальных экономических соглашений. Недавние перемены в энергетических связях между этими двумя странами и изменения степени личной власти представителей и приближенных Кремля указывают на то, что отношения с Китаем будут оставаться как никогда теплыми на поверхности, однако ими станет крайне трудно управлять по мере увеличения внутриполитических расхождений между Москвой и Пекином.

Цена конфронтации России с Западом продолжает расти, учитывая сохраняющиеся санкции, высылку российских дипломатов из нескольких западных стран и рост недовольства в связи с неумелым управлением. Хотя бывший министр финансов Алексей Кудрин говорит, что у России есть еще примерно два года для того, чтобы начать масштабные реформы, кадровая политика Кириенко свидетельствует о том, что подобное вряд ли произойдет.

Глава крупнейшей частной нефтяной компании «Лукойл» только что заявил о намерении уйти в отставку, вероятно, устав постоянно бороться с Сечиным за доступ к финансовым средствам, которых в бюджете становится все меньше. Учитывая этот бесшумный хаос в Москве, Пекин, по всей видимости, сможет извлечь немалую выгоду, полагает издание.