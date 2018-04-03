Аналитический экологический центр в новой Москве достроят в конце 2018 года

Аналитический экологический центр в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, объект возводится вблизи деревни Жуковка в Троицком округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В настоящее время ведутся работы по устройству внутреннего водопровода, а также монтаж перегородок в здании. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Авуар-инвест», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

Двухэтажное здание экологического центра разделено на два функциональных блока: лабораторный и складской, и предназначено для оказания аналитических услуг организациям по оценке содержания полезных ископаемых в минеральном сырье и состояния почв.

Общая площадь строения — 7,8 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории создадут автостоянку на 35 машино-мест.

«В настоящее время на стройплощадке в Жуковке комитет проводит внеплановую проверку. Инспекторы проверяют исполнение ранее выданного предписания. По итогам проверки будут приниматься дальнейшие меры в случае необходимости», — отметил Антосенко.