Ещё
Аналитический экологический центр в новой Москве достроят в конце 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аналитический экологический центр в новой Москве достроят в конце 2018 года 

РИАМО 2 часа назад
Аналитический экологический центр в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года, объект возводится вблизи деревни Жуковка в Троицком округе столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
«В настоящее время ведутся работы по устройству внутреннего водопровода, а также монтаж перегородок в здании. Объект возводится за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ЗАО «Авуар-инвест», — сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Двухэтажное здание экологического центра разделено на два функциональных блока: лабораторный и складской, и предназначено для оказания аналитических услуг организациям по оценке содержания полезных ископаемых в минеральном сырье и состояния почв.
Общая площадь строения — 7,8 тысячи квадратных метров. На прилегающей территории создадут автостоянку на 35 машино-мест.
«В настоящее время на стройплощадке в Жуковке комитет проводит внеплановую проверку. Инспекторы проверяют исполнение ранее выданного предписания. По итогам проверки будут приниматься дальнейшие меры в случае необходимости», — отметил Антосенко.
РИАМО: последние новости
Авиакомпания «Сомон Эйр» приостановила полеты из Таджикистана в Россию Мероприятие в честь Дня освобождения узников фашизма пройдет в Москве 11 апреля Около 2,2 тыс волонтеров будут помогать гостям ЧМ‑2018 в дни матчей в Москве
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НАТО отказала в визах российским дипломатам194
Выход нового «Простоквашино» обернулся скандалом96
Малышева вызвала гнев телезрителей79
Названа причина развития особо злостного рака1
Сложный тест про изделие №213
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
02:38
Путин прибыл с визитом в Анкару
Политика
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:35
Чиновник поздравил петербурженку с годовщиной теракта
Общество
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение