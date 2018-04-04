В Дагестане оправдан майор МВД, у которого пытками выбивали признание в избиении участника ДТП

Хасавюртовский городской суд вынес оправдательный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении стража порядка Имамбека Тайсонова. Офицер обвинялся в превышении полномочий, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Сам Тайсонов говорит, что в ходе следствия коллеги пытали его электрическим током и паяльной лампой, вынуждая подписать признательные показания.

При вынесении приговора российская Фемида учла показания свидетелей защиты, которые в момент совершения инкриминируемого майору Тайсонову преступления видели его в другом месте. Судья также отметил, что на этапе предварительного следствия было нарушено право обвиняемого на защиту, а его жалобы на пытки — проверены ненадлежащим образом, сообщает

"Кавказ. Реалии"

Адвокат Аида Касимова неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту избиения Тайсонова, но безуспешно. По мнению Касимовой, ее доверитель подвергся преследованию из-за того, что раскрыл схему поставки наркотиков, в которой могла быть замешана прокуратура Хасавюрта

Прокуратура уже обжаловала оправдательный приговор. Дата рассмотрения апелляции в Верховном суде Дагестана пока не назначена.

По версии следователей, в декабре 2015 года начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по Хасавюрту Имамбек Тайсонов и его коллега из уголовного розыска, попав в автомобильную аварию, избили местного жителя в машине. Пострадавшим оказался один из участников ДТП, передает

"Интерфакс" . Полицейские также якобы вымогали у потерпевшего 500 тысяч рублей, угрожая ему пистолетом.

Сотрудник уголовного розыска скрылся, а в отношении Тайсонова было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия"), ч. 2 ст. 163 ("Вымогательство") и ч. 2 ст. 222 ("Незаконное хранение оружия") УК РФ

"Ты у нас визжать будешь"

После оправдательного приговора Имамбек Тайсонов рассказал

"Медиазоне"

подробности своего задержания и последующих пыток. 19 января 2016 года начальнику отдела ПДН в Хасавюрте позвонил следователь и вызвал к себе для разговора. «Я пришел — там омоновцы. Предъявили обвинения, задержали. Никакого адвоката, конечно, со мной не было, но они меня не слушали», — вспоминает Тайсонов.

Через неделю после ареста его вывезли в ИВС Махачкалы в соответствии с постановлением следователя, в котором было сказано, что там подозреваемый проведет три дня (якобы для установления личности и для взятия каких-то объяснений).

В первую ночь после 22:00 Тайсонова внезапно вывели из камеры. Арестант пытался возразить, напомнив, что его не могут по закону выводить в ночное время и без адвоката. «Нам можно все», — ответили стражи порядка.

Обвиняемый предупредил, что будет жаловаться в прокуратуру. «Жалуйся куда хочешь, нам *** (все равно)», — добавили полицейские.

В кабинете Тайсонова ждали двое мужчин в штатском, которые представились сотрудниками ОСБ (отдела собственной безопасности) МВД. Они сразу начали «вешать» на коллегу различные преступления: от разбоя и незаконного оборота наркотиков до создания ОПГ.

"Я ответил, что ничего не совершал, что я не наркоман, и что я майор полиции, и сажал наркоманов в тюрьму", — вспоминает Тайсонов. Тогда один из коллег ударил его несколько раз ногами, «будто бешеный». Другой «контрразведчик» ударил Имамбека в шею.

Ночью избитому Тайсонову не давали спать. Каждые пять минут дежурный смотрел в глазок, лязгал, стучал в дверь, если майор не ворочался. Наутро к обвиняемому приехала адвокат Аида Касимова, которой Тайсонов рассказал о ночном избиении.

Вечером второго дня Имамбека снова отвели в кабинет, где его ждал бывший однокурсник по университету МВД. Тот тоже стал «вешать» на Тайсонова разбой.

Со слов однокурсника, его дядя ехал на "КамАЗе" из Кизляра в Хасавюрт продать шкуру скотины, когда у него закончилась солярка. Во время вынужденной остановки на водителя напали грабители. Они отобрали у него 70 тысяч рублей. Тайсонов предложил провести процедуру опознания с участием этого «дяди». Однокурсник майора не стал ничего отвечать и ушел.

На третью ночь Тайсонова снова вывели из камеры. На его возмущенные реплики силовики ответили: «Этим людям можно». Имамбека привели к дежурке, поставили лицом к стене, надели наручники туго за спиной, чтобы он не мог двигаться.

"Потом завели в какое-то помещение, посадили на стул, надели мою же шапку на меня до носа. Шапку обмотали скотчем, почти рулон израсходовали, сверху еще приклеили два листа А4", — вспоминает майор.

Затем его посадили в автомобиль и куда-то повезли. В дороге пленника били по голове, давили дулом пистолета на лоб и обещали застрелить при попытке к бегству или утопить возле ГЭС, если Тайсонов не сознается в преступлениях.

Спустя 20 минут после посадки в автомобиль Имамбека извлекли из салона и привели в какое-то здание. По его предположению, это был тот же изолятор временного содержания. «Ты у нас визжать будешь», — пригрозили силовики Тайсонову, который упорно отказывался подписывать признательные показания.

Майора стали душить накинутой на шею петлей, а затем прижигать ему руки, затылок и лицо паяльной лампой. «Не до ожогов, а на расстоянии прогревали, но все равно скотч на голове хрустел и плавился. Это продолжалось примерно час, я попросил воды», — говорит Тайсонов.

Его напоили чем-то странным. У майора разболелась голова и началась паническая атака.

Продолжив пытки, садисты стали нагревать наручники, надетые на Тайсонова. В итоге на его руках остались следы ожогов. «Я сказал, что они мясники тупые, — говорит Имамбек Тайсонов про своих сослуживцев. — Меня повалили на пол, замотали на пальцах провода и начали бить током — не телефоном (вероятно, речь о полевом телефоне, который часто используется для пыток током. — Прим. „Медиазоны“), а чем-то серьезнее. Я начал орать, взлетал прямо, они голову закрыли подушкой, чтобы не слышать мои крики, а сами о чем-то смеялись между собой».

После нескольких часов таких пыток Тайсонов потерял сознание. Когда подозреваемый очнулся, ему пригрозили, что убьют всю его семью, «подкинут наркотики, боеприпасы в дом и в машину». Садисты в погонах добавили, что они «никого не боятся», и что у них «везде свои люди».

Тайсонова вновь посадили в автомобиль и доставили в ИВС. Имамбек буквально дополз до камеры, у него началась рвота. Просьбы вызвать медиков надзиратели проигнорировали.

Через день или два Тайсонова отвезли обратно в СИЗО Хасавюрта. «Там меня не хотели принимать из-за того, что у меня рука онемела из-за тока. Врач и начальник оперчасти спрашивали еще — что вы с ним сделали, он отсюда нормальный уезжал», — говорит майор, переживший пытки.

Потом к нему приходил бывший однокурсник, который клялся и божился, что не участвовал в истязаниях, и другим бы не позволил. «Но я знаю, что он врет, и он там точно при делах», — добавил Тайсонов.

Месяцев через семь после задержания следователь предложил майору заплатить миллион рублей, если он хочет, чтобы его освободили. При этом Тайсонову грозили новыми обвинениями. Он ответил отказом давать мзду.

Майор считает все произошедшее с ним какой-то глупой ошибкой. «Я не знаю, зачем они беспределили. Может быть, реально думали, что я к какой-то ОПГ причастен. В полиции же бывают фантазеры — раскрыть не могут, что-то придумывают», — размышляет Тайсонов.

На службу он возвращаться не планирует. «Не нужна грязь эта — пойду на пенсию», — заключил Имамбек.