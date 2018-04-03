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Примстат: почти четверть теплосетей Приморья нуждается в замене
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Примстат: почти четверть теплосетей Приморья нуждается в замене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. По оценкам Федеральной службы госстатистики по Приморскому краю (Примстат) 24% теплосетей региона требуют обновления.
"Из всей протяженности паровых и тепловых сетей 24% (543 километра) нуждаются в замене", — говорится в сообщении ведомства.
rightПри этом в 2017 году по региону было заменено всего 49,5 километра тепловых сетей, и еще 8,8 километра во Владивостоке.
Наиболее неблагоприятная ситуация, по данным Примстата, сложилась в Арсеньеве, где 90% городских сетей подлежат замене, Спасске-Дальнем — 67%, Дальнегорске — 65%, Черниговском — 70%, Кавалеровском — 65%, Ольгинском — 63%.
Потери тепловой энергии по краю составляют свыше 22% от общего количества поданного в сеть тепла, во Владивостоке — 29%.
На конец 2017 года в эксплуатации организаций жилищно-коммунального хозяйства края находилось 860 котельных и около 2,3 тысячи километров тепловых сетей, которые обеспечивали население и бюджетофинансируемую сферу теплоэнергией и горячим водоснабжением.
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