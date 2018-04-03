Ещё
Федеральный союз немецкой промышленности обвинил США в ослаблении международной торговой системы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федеральный союз немецкой промышленности обвинил США в ослаблении международной торговой системы 

ИА Синьхуа 1 час назад
Берлин, 3 апреля /Синьхуа/ — Федеральный союз немецкой промышленности /BDI/ в понедельник заявил, что политика американской администрации Дональда Трампа ослабляет международную торговую систему.
Президент BDI Дитер Кемпф отметил в Берлине перед СМИ, что США, угрожая взимать протекционистские таможенные пошлины, повредили международную торговую систему, это может привести к восстановлению в торговой политике «права сильного», что принесет непредвиденные последствия для глобальной свободной торговли.
Д. Кемпф подчеркнул, что администрация Д. Трампа выразила намерение реформировать Всемирную торговую организацию /ВТО/, однако на самом деле она подрывает международное торговое право. По его словам, США препятствуют назначению новых членов апелляционного ведомства ВТО, что ставит под угрозу механизм разрешения споров.
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Туркменистан провели перговоры по вопросам делимитации и демаркации госграницы Работы по электрификации чжэцзянского участка высокоскоростной железной дороги Ханчжоу -- Хуаншань Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность309
Киевский прокурор появился на телевидении голым91
Стало известно о тайном счете Скрипалей104
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово54
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля26
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение