Федеральный союз немецкой промышленности обвинил США в ослаблении международной торговой системы 

Берлин, 3 апреля /Синьхуа/ — Федеральный союз немецкой промышленности /BDI/ в понедельник заявил, что политика американской администрации Дональда Трампа ослабляет международную торговую систему.
Президент BDI Дитер Кемпф отметил в Берлине перед СМИ, что США, угрожая взимать протекционистские таможенные пошлины, повредили международную торговую систему, это может привести к восстановлению в торговой политике «права сильного», что принесет непредвиденные последствия для глобальной свободной торговли.
Д. Кемпф подчеркнул, что администрация Д. Трампа выразила намерение реформировать Всемирную торговую организацию /ВТО/, однако на самом деле она подрывает международное торговое право. По его словам, США препятствуют назначению новых членов апелляционного ведомства ВТО, что ставит под угрозу механизм разрешения споров.