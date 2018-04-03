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На балу прессы губернатор Перми представил присутствующим своего двойника
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На балу прессы губернатор Перми представил присутствующим своего двойника 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
На традиционном балу прессы в Перми губернатор Пермского края Максим Решетников представил присутствующим своего двойника — актера Николая Наумова, который известен по сериалу «Реальные пацаны», пишет агентство ura.news.
Шутливое представление прозвучало после того, как главу края спросили о том, как ему удаётся всё успевать при таком темпе жизни.
«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал актёра Решетников. Наумов выйдя на сцену, пошутил: «Сколько гостей из Москвы я за вас встретил! Вот вы на Мотовилихинские заводы, а я с ветеранами чай пить. Вы с Владимиром Путиным чай пить, а я неподалёку, в 200 км от вас, в Барде. Тоже чай пью».
Причиной для представления стала опубликованное фотосравнение в Instagram Наумова, где актёр поставил свою фотографию рядом с фотографией Решетникова.
Губернатор опубликовал пост актёра у себя с подписью: «Ну а что, похож!»
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