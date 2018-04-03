На балу прессы губернатор Перми представил присутствующим своего двойника

Шутливое представление прозвучало после того, как главу края спросили о том, как ему удаётся всё успевать при таком темпе жизни.

«Коля, ты где? Выходи уже», — позвал актёра Решетников. Наумов выйдя на сцену, пошутил: «Сколько гостей из Москвы я за вас встретил! Вот вы на Мотовилихинские заводы , а я с ветеранами чай пить. Вы с Владимиром Путиным чай пить, а я неподалёку, в 200 км от вас, в Барде. Тоже чай пью».

Причиной для представления стала опубликованное фотосравнение в Instagram Наумова, где актёр поставил свою фотографию рядом с фотографией Решетникова.

Губернатор опубликовал пост актёра у себя с подписью: «Ну а что, похож!»